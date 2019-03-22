Порошенко не исключает теракты в период выборов

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент подчеркнул, что СБУ должна не допустить вмешательства в работу компьютерных систем ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что в период выборов 2019 возможны провокации и теракты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

По словам Порошенко, накануне выборов возможны любые провокации.

"В период выборов возможны любые провокации - от вбросов дезинформации к саботажу, диверсий и террористических актов. Итак, прошу Службу безопасности в этот ответственный период работать с утроенным напряжением и вниманием, с полной отдачей сил. На ошибку у нас просто нет права" , - написал он.

Порошенко также отметил, что Служба безопасности Украины должна не допустить вмешательство в работу компьютерных систем ЦИК.

"Беспокойство в контексте проведения выборов вызывает подрывная деятельность РФ в киберпространстве. Предметом внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу компьютерных систем Центризбиркома и информресурсов, в которых будут распространяться данные о результатах подсчета голосов", - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что за пять лет Служба безопасности Украины предупредила более 230 терактов. Президент отметил, что за это время из незаконного оборота было изъято более 960 тыс. взрывных устройств.

Как писало РБК-Украина ранее, спецслужбы РФ готовили теракт в метро Харькова. По данным следствия, российские спецслужбы завербовали жителя Харькова для исполнения теракта на одной из станций метро.