ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде не исключают рассмотрение постановлений об инаугурации во вторник

Новости » Выборы 2015    13.05.2019 - 16:32
В Раде не исключают рассмотрение постановлений об инаугурации во вторник
Фото: Владимир Арешонков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета запланировано на среду, однако глава может перенести его на вторник

Постановления об определении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского могут быть рассмотрены на заседании профильного комитета во вторник, 14 мая 2019 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам регламента и организации работы, народный депутат Владимир Арешонков.

При этом он отметил, что заседание комитета запланировано на среду.

"Насколько я знаю, заседание комитета точно у нас запланировано на среду. Но глава комитета может принять решение о заседании ранее. Возможно, будет заседание комитета еще завтра, во вторник. Безусловно, будем рассматривать эти вопросы (об инаугурации, - ред.). Мы очень легкий на подъем комитет, поэтому я не исключаю, что заседание может состояться завтра. Но пока нет точно запланированного комитета в повестке дня", - заявил Арешонков.

Напомним, фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции БПП Артур Герасимов во время заседания согласительного совета заявил, что фракция соберется сразу после решения профильного комитета по постановлению об инаугурации, чтобы определиться, за какую дату инаугурации проголосовать.

Добавим, ранее Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на этой пленарной неделе. Подчеркнем, спикер Рады не уточнил, в какой именно день на этой неделе состоится голосование.

БПП будет голосовать за любую дату инаугурации Зеленского Рада определится с датой инаугурации без вмешательства Парубия
Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Радаинаугурация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь