В Раде не исключают рассмотрение постановлений об инаугурации во вторник

Постановления об определении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского могут быть рассмотрены на заседании профильного комитета во вторник, 14 мая 2019 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам регламента и организации работы, народный депутат Владимир Арешонков.

При этом он отметил, что заседание комитета запланировано на среду.

"Насколько я знаю, заседание комитета точно у нас запланировано на среду. Но глава комитета может принять решение о заседании ранее. Возможно, будет заседание комитета еще завтра, во вторник. Безусловно, будем рассматривать эти вопросы (об инаугурации, - ред.). Мы очень легкий на подъем комитет, поэтому я не исключаю, что заседание может состояться завтра. Но пока нет точно запланированного комитета в повестке дня", - заявил Арешонков.

Напомним, фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции БПП Артур Герасимов во время заседания согласительного совета заявил, что фракция соберется сразу после решения профильного комитета по постановлению об инаугурации, чтобы определиться, за какую дату инаугурации проголосовать.

Добавим, ранее Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на этой пленарной неделе. Подчеркнем, спикер Рады не уточнил, в какой именно день на этой неделе состоится голосование.