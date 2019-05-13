У Раді не виключають розгляд постанов про інавгурацію у вівторок

Фото: Володимир Арешонков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету заплановане на середу, однак голова може перенести його на вівторок

Постанови про визначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського можуть бути розглянуті на засіданні профільного комітету у вівторок, 14 травня 2019 року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету Верховної ради з питань регламенту та організації роботи, народний депутат Володимир Арешонков.

При цьому він зазначив, що засідання комітету заплановане на середу.

"Наскільки я знаю, засідання комітету точно у нас заплановане на середу. Але голова комітету може прийняти рішення про засідання раніше. Можливо, буде засідання комітету ще завтра, у вівторок. Безперечно, будемо розглядати ці питання (про інавгурацію, - ред.). Ми дуже легкий на підйом комітет, тому я не виключаю, що засідання може відбутись завтра. Але наразі немає точно запланованого комітету в порядку денному", - заявив Арешонков.

Нагадаємо, фракція "Блок Петра Порошенко" підтримає будь-яку дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції БПП Артур Герасимов під час засідання погоджувальної ради заявив, що фракція збереться відразу після рішення профільного комітету щодо постанови про інавгурацію, щоб визначитися, за яку дату інавгурації проголосувати.

Додамо, раніше Парубій заявив, що парламент визначиться з датою інавгурації новообраного президента України Володимира Зелнсьекого на цьому пленарному тижні. Підкреслимо, спікер Ради не уточнив, у який саме день на цьому тижні відбудеться голосування.