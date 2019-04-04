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Уточнення у протоколах не вплине на результати голосування, - ЦВК

 

У ЦВК запевнили, що уточнення протоколів не триватиме до 10 квітня

Невеликі невідповідності, виявлені у паперових протоколах окружних виборчих комісій, не мають вплинути на результати голосування на виборах президента України. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив член Центрвиборчкому Олег Конопольський.

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За словами Конопольського, уточнення протоколів не триватиме до 10 квітня.

"Сподіваємось, що ні. Це залежить від людей, які працюють у комісіях. Ми робимо все для того, щоб прискорити процес. Протоколи привозять, ми перевіряємо їх. Якщо знаходимо якусь невідповідність, то просимо передивитись та усунути невідповідності. Уточнення у протоколах різні, різноманітні. Кожен округ має свої невеликі нюанси. Але ці речі не впливають на результати", - повідомив член ЦВК.

Нагадаємо, безперервне засідання Центральної виборчої комісії по прийняттю паперових протоколів про результати голосування на виборах в Україні з мокрими печатками може тривати і в вихідні дні.

Як писало РБК-Україна, ЦВК направив 15 протоколів про результати президентських виборів в Україні 2019 на уточнення.

Остаточні результати виборів будуть оголошені після того, як Центрвиборчком прийме оригінали протоколів від усіх окружних виборчих комісій.

Додамо, сьогодні ЦВК опрацювала 100% протоколів. Згідно з підрахунками, у Володимира Зеленського підтримка 30,24% виборців, у Петра Порошенка - 15,95%.

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