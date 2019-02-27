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У Дніпрі напали на офіс політпартії

Новини » Вибори 2015    27.02.2019 - 13:44
У Дніпрі напали на офіс політпартії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Невідомі розбили скло і кинули в приміщення запальну рідину

У Дніпрі вночі невідомий пошкодив офіс політичної партії напередодні виборів-2019, за фактом цієї події поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ

27 лютого о 3:30 невідома особа розбила склопакет на вхідних дверях офісу приймальні політичної партії, після чого кинула до приміщення запальну рідину. У результаті виникло займання, яке швидко погасло, не завдавши істотної шкоди.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Соборного відділення поліції. Поліцейські вилучили речові докази, які у подальшому будуть направлені на проведення відповідних експертиз.  

Фото: місце події (mvs.gov.ua)

Наразі працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до пошкодження майна, з’ясовують усі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, в Сумах поліція затримала двох співробітників виборчого штабу "БПП" за підозрою у підкупі виборців. Прокуратура звинуватила поліцейських у перевищенні службових повноважень.

РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області поліція зареєстрували 43 повідомлення про порушення законодавства на виборах президента України і відкрила кримінальне провадження. 

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