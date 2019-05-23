Гройсман хоче об'єднання з НФ 50 на 50, - джерело

Фото: Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк (РБК-Україна)

Деякі представники НФ проти, в тому числі і Аваков

У партії "Народний фронт" тривають консультації про об'єднання з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом на позачергових виборах у парламент. Про це з посиланням на джерело повідомляє РБК-Україна в матеріалі "Зіштовхнулися лобами: чому депутати і Зеленський не домовилися про нові правила проведення виборів".

За інформацією джерела, поки переговори безуспішні, оскільки Гройсман хоче об'єднання 50 на 50.

"Але проти Аваков і низка інших фронтовиків. Вони хочуть, щоб Гройсман влився в НФ", - сказав співрозмовник у партії.

У той же час джерела стверджують, що до об'єднання готовий лідер НФ Арсеній Яценюк. Але частина партії явно не готова "здаватися" Гройсману.

"Порошенко буде його мочити як конкурента. СБУ в повний зріст задокументувала Продана (екс-в.о. глави ГФС, - ред.), матеріали є у Петра, і через нього Гройсмана просто порвуть. Навіщо це "Народного фронту"?", - говорить джерело РБК-Україна.

Також партія була готова підтримати законодавчу ініціативу президента України Володимира Зеленського про внесення змін в закон про вибори народних депутатів зокрема - скасування мажоритарки і відкриті списки. За відкриті списки в чистому вигляді виступав Арсен Аваков.

Але спікер парламенту Андрій Парубій та екс-секретар РНБО Олександр Турчинов різко виступили проти президентського законопроекту. Також проти мажоритарники, оскільки потенційна партія Гройсмана і Яценюка може подолати три відсотки, це 17-18 депутатів.

Нагадаємо, у команді президента України Володимира Зеленського пояснили бажання скасувати мажоритарку тим, що це дозволило б зібрати більшість у парламенті від партії "Слуга народу".

Додамо, 23 травня, в офіційній газеті центральних органів влади України "Урядовий кур'єр" опублікований указ президента України про розпуск Верховної ради і позачергових парламентських виборах.