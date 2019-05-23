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Гройсман хочет объединения с НФ 50 на 50, - источник

Новости » Выборы 2015    23.05.2019 - 09:36
Гройсман хочет объединения с НФ 50 на 50, - источник
Фото: Владимир Гройсман и Арсений Яценюк (РБК-Украина)

Некоторые представители НФ против, в том числе и Аваков

В партии "Народый фронт" продолжаются консультации об объединении с премьер-министром Владимиром Гройсманом на внеочередных выборах в парламент. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК-Украина в материале "Уперлись лбами: почему депутаты и Зеленский не договорились о новых правилах проведения выборов".

По информации источника, пока переговоры безуспешны, поскольку Гройсман хочет объединение 50 на 50.

"Но против Аваков и ряд других фронтовиков. Они хотят, чтобы Гройсман влился в НФ", - сказал собеседник в партии.

В то же время источники утверждают, что к объединению готов лидер НФ Арсений Яценюк. Но часть партии явно не готова "сдаваться" Гройсману.

"Порошенко будет его мочить как конкурента. СБУ в полный рост задокументировала Продана (экс-и.о. главы ГФС, - ред.), материалы есть у Петра, и через него Гройсмана просто порвут. Зачем это "Народному фронту"?", - говорит источник РБК-Украина.

Также партия была готова поддержать законодательную инициативу президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов в частности - отмену мажоритарки и открытые списки. За открытые списки в чистом виде выступил Арсен Аваков.

Но спикер парламента Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов резко выступили против президентского законопроекта. Также против выступили мажоритарщики, поскольку потенциальная партия Гройсмана и Яценюка может преодолеть три процента, это 17-18 депутатов. 

Напомним, в команде президента Украины Владимира Зеленского объяснили желание отменить мажоритарку тем, что это позволило бы собрать большинство в парламенте от партии "Слуга народа". 

Добавим, 23 мая, в официальной газете центральных органов власти Украины "Урядовий кур'єр" опубликован указ президента Украины о роспуске Верховной рады и внеочередных парламентских выборах. 

Указ о роспуске Рады и выборах опубликован в Урядовом курьере Рада не включила законопроект Зеленского в повестку дня
Новости Украины Арсений ЯценюкВладимир ГройсманНародный фронтвыборы
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