Клімкін пропонує запровадити цифрове голосування

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Явку на виборах на закордонному окрузі може підвищити цифрове голосування

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін для підвищення явки на виборах на закордонному окрузі пропонує запровадити цифрове голосування. Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

Він в черговий раз зазначив, що в 2014 році явка на зарубіжному окрузі перевищила 70 тис. виборців, а в 2019 - близько 56 тис.

"Чому така явка? Це питання до українців, я закликав проголосувати, дипломати для цього багато зробили. Я всім казав, що виступаю за цифрове голосування, тільки так можна залучити всіх українців за кордоном. Це можна зробити, я закликаю Верховну раду передбачити відповідні зміни до закону. Адже навіть якщо ми зробимо більше дільниць за кордоном і змінимо закон, оскільки зараз можна голосувати тільки на території дипломатичних установ, це проблему не вирішить. Проблему вирішить лише цифрове голосування", - підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування 188 з 199 територіальних виборчих округів.

У першому турі виборів 2019 на закордонному окрузі переміг чинний президент Петро Порошенко з результатом 38,93%. На другому місці опинився Володимир Зеленський з результатом 26,01%.