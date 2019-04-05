Климкин предложил внедрить цифровое голосование

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Явку на выборах на зарубежном округе может повысить цифровое голосование

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин для повышения явки на выборах на зарубежном округе предлагает внедрить цифровое голосование. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

Он в очередной раз отметил, что в 2014 году явка на зарубежном округе превысила 70 тыс. избирателей, а в 2019 была на уровне 56 тыс.

"Почему такая явка? Это вопрос к украинцам, я призвал всех проголосовать, дипломаты для этого много сделали. Я всем говорил, что выступаю за цифровое голосования, только так можно привлечь всех украинцев за рубежом. Это можно сделать, я призываю Верховную раду предусмотреть соответствующие изменения в закон. Ведь даже если мы сделаем больше участков за рубежом и изменим закон, поскольку сейчас можно голосовать только на территории дипломатических учреждений, это проблему не решит. Проблему решит только цифровое голосование", - подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования 188 из 199 территориальных избирательных округов.

В первом туре выборов 2019 на зарубежном округе победил действующий президент Петр Порошенко с результатом 38,93%. На втором месте оказался Владимир Зеленский с результатом 26,01%.