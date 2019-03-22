Порошенко не виключає терактів у період виборів

Президент України Петро Порошенко не виключає, що у період виборів 2019 можливі провокації та теракти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter.

За словами Порошенка, напередодні виборів можливі будь-які провокації.

"У період виборів можливі будь-які провокації - від вкидань дезінформації до саботажу, диверсій та терористичних актів. Отже, прошу Службу безпеки у цей відповідальний період працювати з потроєною напругою і увагою, з повною віддачею сил. На помилку у нас просто немає права", - написав він.

Порошенко також зазначив, що Служба безпеки України має не допустити втручання у роботу комп’ютерних систем ЦВК.

"Занепокоєння у контексті проведення виборів викликає підривна діяльність РФ у кіберпросторі. Предметом уваги СБУ має стати запобігання спробам втручання у роботу комп’ютерних систем Центрвиборчкому й інформресурсів, якими поширюватимуться дані про результати підрахунку голосів", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що за п'ять років Служба безпеки України попередила понад 230 терактів. Президент зазначив, що за цей час з незаконного обігу було вилучено понад 960 тис. вибухових пристроїв.

Як писало РБК-Україна раніше, спецслужби РФ готували теракт у метро Харкова. За даними слідства, російські спецслужби завербували жителя Харкова для виконання теракту на одній зі станцій метро.