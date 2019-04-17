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Порошенко: тарифи не залежать від президента

Новини » Вибори 2015    17.04.2019 - 15:54
Порошенко: тарифи не залежать від президента
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко заявив, що виступає за зниження тарифів

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що тарифи на комунальні послуги не залежать від президента, але пообіцяв, що ціни на газ знизяться. Про це він заявив на зустрічі з представниками громадянського суспільства та експертного середовища.

Зокрема, він зазначив, що виступає за зниження тарифів на комунальні послуги.

"Я разом з українським народом вимагаю зниження тарифів - тим більше, що від президента це аж ніяк не залежить. Але якщо народ хоче - треба це робити", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що уряд готовий знизити ціни на газ.

"Але я не хочу забирати ні хліб, ні роботу уряду. Вони самі мають повідомляти і приємні речі", - додав Порошенко.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, від президента України, обраного на виборах 2019, українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів та боротьби з корупцією.

Крім того, близько третини громадян (36,8%) вважають, що президент України повинен мати широкі повноваження і одночасно бути головою уряду і спрямовувати діяльність уряду у всіх сферах.

 

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