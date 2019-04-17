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Порошенко: тарифы не зависят от президента

Новости » Выборы 2015    17.04.2019 - 15:54
Порошенко: тарифы не зависят от президента
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко заявил, что выступает за снижение тарифов

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что тарифы на коммунальные услуги не зависят от президента, но пообещал, что цены на газ снизятся. Об этом он заявил на встрече с представителями гражданского общества и экспертной среды.

В частности, он отметил, что выступает за снижение тарифов на коммунальные услуги.  

"Я вместе с украинским народом требую снижения тарифов - тем более, что от президента это отнюдь не зависит. Но если народ хочет - надо это делать", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что правительство готово снизить цены на газ.

"Но я не хочу забирать ни хлеб, ни работу правительства. Они сами должны сообщать и приятные вещи", - добавил Порошенко.

Напомним, по данным опроса КМИС, от президента Украины, избранного на выборах 2019, украинцы в первую очередь ожидают снижения коммунальных тарифов и борьбы с коррупцией.

Кроме того, около трети граждан (36,8%) считают, что президент Украины должен иметь широкие полномочия и одновременно являться главой правительства и направлять деятельность правительства во всех сферах.

 

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