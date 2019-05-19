ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Правоохоронці переходять на посилений режим у зв’язку з інавгурацією Зеленського

Новини » Вибори 2015    19.05.2019 - 12:35
Правоохоронці переходять на посилений режим у зв’язку з інавгурацією Зеленського
Фото: Валерій Гелетей (РБК-Україна)

Гелетей повідомив, що українські правоохоронці співпрацюють з іноземними колегами

Голова Управління Державної охорони України Валерій Гелетей повідомив, що у день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського правоохоронці будуть працювати у посиленому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Гелетей заявив, що Державна охорона 20 травня, як і більшість правоохоронців МВС та СБУ, будуть працювати у посиленому режимі.

"Це іспит для правоохоронної системи, щоб у цей час все відбулося на високому професійному рівні", - наголосив очільник Держохорони.

Також він підкреслив, що в даний час українські правоохоронці співпрацюють з іноземними колегами, які приїздять до України.

"Від того, скільки буде іноземних делегацій та гостей, буде залежати точна кількість правоохоронців задіяних до охорони під час інавгурації", - повідомив Гелетей.

Також він додав, що правоохоронці будуть робити усе можливе для того, щоб нічого не могло зіпсувати подію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у МЗС повідомили, скільки іноземних представників будуть на інавгурації Зеленського. Речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко повідомила, що близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.

Білий дім оприлюднив список делегації на інавгурацію Зеленського Порошенко закликав Зеленського продовжити курс на Євросоюз
Новини України Володимир Зеленськийинаугурацияправоохранители
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся