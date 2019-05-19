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Правоохранители переходят на усиленный режим в связи с инаугурацией Зеленского

Новости » Выборы 2015    19.05.2019 - 12:35
Правоохранители переходят на усиленный режим в связи с инаугурацией Зеленского
Фото: Валерий Гелетей (РБК-Украина)

Гелетей сообщил, что украинские правоохранители сотрудничают с иностранными коллегами

Глава Управления Государственной охраны Украины Валерий Гелетей сообщил, что в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского правоохранители будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Гелетей заявил, что Государственная охрана 20 мая, как и большинство правоохранителей МВД и СБУ, будут работать в усиленном режиме.

"Это экзамен для правоохранительной системы, чтобы в это время все произошло на высоком профессиональном уровне", - подчеркнул глава Госохраны.

Также он подчеркнул, что в настоящее время украинские правоохранители сотрудничают с иностранными коллегами, которые приезжают в Украину.

"От того, сколько будет иностранных делегаций и гостей, будет зависеть точное количество правоохранителей, задействованных в охране во время инаугурации", - сообщил Гелетей.

Также он добавил, что правоохранители будут делать все возможное для того, чтобы ничего не могло испортить событие.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в МИД сообщили, сколько иностранных представителей будут на инаугурации Зеленского. Представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сообщила, что около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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