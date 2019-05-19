Правоохоронці переходять на посилений режим у зв’язку з інавгурацією Зеленського

Голова Управління Державної охорони України Валерій Гелетей повідомив, що у день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського правоохоронці будуть працювати у посиленому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Гелетей заявив, що Державна охорона 20 травня, як і більшість правоохоронців МВС та СБУ, будуть працювати у посиленому режимі.

"Це іспит для правоохоронної системи, щоб у цей час все відбулося на високому професійному рівні", - наголосив очільник Держохорони.

Також він підкреслив, що в даний час українські правоохоронці співпрацюють з іноземними колегами, які приїздять до України.

"Від того, скільки буде іноземних делегацій та гостей, буде залежати точна кількість правоохоронців задіяних до охорони під час інавгурації", - повідомив Гелетей.

Також він додав, що правоохоронці будуть робити усе можливе для того, щоб нічого не могло зіпсувати подію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у МЗС повідомили, скільки іноземних представників будуть на інавгурації Зеленського. Речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко повідомила, що близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.