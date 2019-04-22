ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РПЦ привітала Зеленського з перемогою на виборах

Новини » Вибори 2015    22.04.2019 - 00:46
РПЦ привітала Зеленського з перемогою на виборах
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ привітав Зеленського з "яскравою і переконливою перемогою"

Російська православна церква (РПЦ) привітала Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів 2019. Про це написав глава відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон Алфєєв у своєму Facebook.

Іларіон зазначив, що чинний президент Петро Порошенко "отримав, що заслужив".

РПЦ привітала Зеленського з перемогою на виборах

"Вітаю Володимира Зеленського з яскравою і переконливою перемогою. Молюсь про те, щоб... в дорогій моєму серцю Україні запанував мир. А Порошенко отримав, що заслужив", - написав він.

Нагадаємо, Центрвиборчком обробив 15% протоколів. За підрахунками 15,78% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 73,01% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього проголосували 24,65% громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Він підкреслив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.

Канцлер Австрії Себастьян Курц також привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України. Він закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

Крім того, Зеленського привітали глава Європейського парламенту Дональд Туск і президент Польщі Анджей Дуда.

Макрон привітав Зеленського з перемогою У ЦВК пояснили недостачу бюлетенів на дільницях
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Володимир Зеленськийпрезидентські вибориРПЦ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся