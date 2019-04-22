РПЦ привітала Зеленського з перемогою на виборах

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ привітав Зеленського з "яскравою і переконливою перемогою"

Російська православна церква (РПЦ) привітала Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів 2019. Про це написав глава відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон Алфєєв у своєму Facebook.

Іларіон зазначив, що чинний президент Петро Порошенко "отримав, що заслужив".

"Вітаю Володимира Зеленського з яскравою і переконливою перемогою. Молюсь про те, щоб... в дорогій моєму серцю Україні запанував мир. А Порошенко отримав, що заслужив", - написав він.

Нагадаємо, Центрвиборчком обробив 15% протоколів. За підрахунками 15,78% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 73,01% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього проголосували 24,65% громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Він підкреслив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.

Канцлер Австрії Себастьян Курц також привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України. Він закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

Крім того, Зеленського привітали глава Європейського парламенту Дональд Туск і президент Польщі Анджей Дуда.