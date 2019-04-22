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РПЦ поздравила Зеленского с победой на выборах

Новости » Выборы 2015    22.04.2019 - 00:46
РПЦ поздравила Зеленского с победой на выборах
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ поздравил Зеленского с "яркой и убедительной победой"

Российская православная церковь (РПЦ) поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов 2019. Об этом написал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев в своем Facebook.

Иларион отметил, что действующий президент Петр Порошенко "получил, что заслужил".

РПЦ поздравила Зеленского с победой на выборах

"Поздравляю Владимира Зеленского с яркой и убедительной победой. Молюсь о том, чтобы… в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир. А Порошенко получил, что заслужил", - написал он.

Напомним, Центризбирком обработал 15% протоколов. По подсчетам 15,78% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него отдали голоса 73,01% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него проголосовали 24,65% граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Он подчеркнул, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины. Он призывал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.

Кроме того, Зеленского поздравили глава Европейского парламента Дональд Туск и президент Польши Анджей Дуда.

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