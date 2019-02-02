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Яценюк заявив, що не буде балотуватися в президенти

Новини » Вибори 2015    02.02.2019 - 13:45
Яценюк заявив, що не буде балотуватися в президенти
Фото: Арсеній Яценюк (РБК-Україна)

Лідер НФ заявив про намір "боротися за нову Верховну раду"

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявив, що не буде балотуватися на посаду президента України у 2019 році. Про це він заявив під час з'їзду партії у суботу 2 лютого, передає кореспондент РБК-Україна

Яценюк зазначаи, що довго думав про те, чи йти у президенти і вирішив, що візьме участь у парламентських виборах восени. 

"Я довго думав над тим, чи йти в президенти. Це не просте рішення.. Я реаліст. Сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори 2019 року... Я прийняв рішення, що ми маємо боротися за нову Верховну Раду, за перемогу на парламентських виборах та за формування нового уряду", - сказав Яценюк. 

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 2 лютого, розпочався з’їзд політичної партії "Народний фронт", під час якого буде обговорювалося, зокрема, питання участі у майбутніх виборах президента України. 

Раніше на форум по висуненню кандиатом в президенти Порошенка лідер НФ Яценюк не з'явився, хоча там були присутні представники його політичної сили.

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