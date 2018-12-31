ЦВК затвердила роз'яснення про реєстрацію кандидатів на пост президента України

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Роз’яснення стосується, зокрема, вимог до подання декларації

Центральна виборча комісія затвердила роз’яснення щодо застосування деяких положень закону України "Про вибори Президента України" під час реєстрації кандидатів на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, роз’яснення стосується, зокрема, вимог до подання кандидатом на пост президента України декларації та ксерокопії паспорта громадянина України для реєстрації його кандидатом на пост президента України.

Також повідомляється, що комісія встановила порядок передачі протоколів про підрахунок голосів виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у плаванні під державним прапором України, на полярній станції України, та повідомлень про їх зміст до відповідної окружної виборчої комісії з виборів президента України.

Крім того, внесено зміни до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 12 квітня 2012 року № 67.

Нагадаємо, станом на 15:00 31 грудня до Центральної виборчої комісії (ЦВК) подано документи для участі у виборах президента 2019 тільки від однієї особи.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 31 грудня, в Україні розпочинається виборчий процес чергових виборів президента 2019.