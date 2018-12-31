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ЦИК утвердила разъяснение о регистрации кандидатов на пост президента Украины

Новости » Выборы 2015    31.12.2018 - 16:41
ЦИК утвердила разъяснение о регистрации кандидатов на пост президента Украины
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Разъяснение касается, в частности, требований к представлению декларации

Центральная избирательная комиссия утвердила разъяснение относительно применения некоторых положений закона Украины "О выборах Президента Украины" во время регистрации кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, разъяснение касается, в частности, требований к представлению кандидатом на пост президента Украины декларации и ксерокопии паспорта гражданина Украины для регистрации его кандидатом на пост президента Украины.

Также сообщается, что комиссия установила порядок передачи протоколов о подсчете голосов избирателей на специальных избирательных участках, образованных на судах, находящихся в день голосования в плавании под государственным флагом Украины, на полярной станции Украины, и сообщений об их содержании в соответствующей окружной избирательной комиссии по выборам президента Украины

Кроме того, внесены изменения в перечень избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года № 67.

Напомним, по состоянию на 15:00 31 декабря в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поданы документы для участия в выборах президента 2019 только от одного лица.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 31 декабря, в Украине начинается избирательный процесс очередных выборов президента 2019.

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