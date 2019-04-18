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Зеленський подасть закон про імпічмент у разі перемоги на виборах

Новини » Вибори 2015    18.04.2019 - 09:26
Зеленський подасть закон про імпічмент у разі перемоги на виборах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський назвав закон про імпічмент президента пріоритетною метою

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський в разі перемоги на виборах подасть Верховній раді законопроект про імпічмент президента. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у разі своєї перемоги на президентських виборах, він не буде занадто триматися за цей пост.

"Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, який, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", - підкреслив Зеленський.

 

Нагадаємо, перед другим туром чинний президент Петро Порошенко закликав Раду прийняти закон про імпічмент. Він також зазначив, що такий закон необхідний для відповідальності президента в разі порушення Конституції.

Відзначимо, в лютому у Верховній раді ініціювали збір підписів за імпічмент Порошенка за "державну зраду і торгівлю з окупантом", однак Апарат анулював відповідні бланки. Збір підписів було ініційовано після виходу журналістського розслідування про причетність оточення Порошенка до корупційних схем "Укроборонпрому".

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