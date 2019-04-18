Зеленский подаст закон об импичменте в случае победы на выборах

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назвал закон об импичменте президента приоритетной целью

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах подаст Верховной раде законопроект об импичменте президента. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

По его словам, в случае своей победы на президентских выборах, он не будет слишком держаться за этот пост.

"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, перед вторым туром действующий президент Петр Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте. Он также отметил, что такой закон необходим для ответственности президента в случае нарушения Конституции.

Отметим, в феврале в Верховной раде инициировали сбор подписей за импичмент Порошенко за "государственную измену и торговлю с оккупантом", однако Аппарат аннулировал соответствующие бланки. Сбор подписей был инициирован после выхода журналистского расследования о причастности окружения Порошенко к коррупционным схемам "Укроборонпрома".