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Зеленський розраховує на більшість у Раді

Новини » Вибори 2015    18.04.2019 - 08:12
Зеленський розраховує на більшість у Раді
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський сподівається отримати більшість після парламентських виборів

Кандидат у президенти Володимир Зеленський розраховує на більшість у Верховній раді наступного скликання. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський зазначив, що не готовий об'єднуватися з колишніми "регіоналами" і політичною силою Петра Порошенка.

"Просто вони з'являться. Люди. Просто з'являться. Як і я з'явився. Просто з'являться люди. Я впевнений...Але я думаю, що вони підуть у Верховну раду, і можливо він (Святослав Вакарчук, - ред.) зможе там пояснити своїм людям, які його прихильники, що він - демократичні сили. Потім, Гриценко ж піде? Гриценко піде, з Садовим вони підуть. Ось. І потім, я вам скажу, складний момент взагалі з кимось з них об'єднуватися. Я б хотів, щоб ми набрали більшість", - підкреслив Зеленський.

 

Нагадаємо, співголова депутатської групи "Партія "Відродження", народний депутат Віталій Хомутинник прогнозує створення у Верховній раді ситуативної коаліції на підтримку законодавчих ініціатив Зеленського. За його словами, така коаліція може бути сформована до парламентських виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, у перший парламентський день після першого туру виборів у Раді було створено міжфракційне об'єднання "За наступного президента України Зеленського В. О.", до якого увійшов позафракційний депутат, колишній член "Укропа" Віталій Купрій.

За словами нардепа, до об'єднання планується залучити до десятка осіб, в тому числі з лав БПП, "Народного фронту", і, можливо, "Самопомічі".

"Депутати з БПП і НФ бояться, щоб зараз не озвучували їх імена, і щоб вони не потрапили під переслідування. Оскільки ще місяць Порошенко буде контролювати і ГПУ і СБУ", - розповів Купрій в коментарі РБК-Україна.

Зеленський не готовий до об'єднання з "регіоналами" і Порошенком
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