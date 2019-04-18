Зеленский рассчитывает на большинство в Раде

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский надеется получить большинство после парламентских выборов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассчитывает на большинство в Верховной раде следующего созыва. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, Зеленский отметил, что не готов объединяться с бывшими "регионалами" и политической силой Петра Порошенко.

"Просто они появятся. Люди. Просто появятся. Как и я появился. Просто появятся люди. Я уверен…Но я думаю, что они пойдут в Верховную раду, и может быть он (Святослав Вакарчук, - ред.) сможет там объяснить своим людям, которые его сторонники, что он - демократические силы. Потом, Гриценко же пойдет? Гриценко пойдет, с Садовым они пойдут. Вот. И потом, я вам скажу, сложный момент вообще с кем-то из них объединяться. Я бы хотел, чтобы мы набрали большинство", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження", народный депутат Виталий Хомутынник прогнозирует создание в Верховной раде ситуативной коалиции в поддержку законодательных инициатив Зеленского. По его словам, такая коалиция может быть сформирована до парламентских выборов.

Как писало РБК-Украина, в первый парламентский день после первого тура выборов в Раде было создано межфракционное объединение "За следующего президента Украины Зеленского В.А.", в которое вошел внефракционный депутат, бывший член "Укропа" Виталий Куприй.

По словам нардепа, всего в объединение планируется привлечь до десятка человек, в том числе из рядов БПП, "Народного фронта", и, возможно, "Самопомочи".

"Депутаты из БПП и НФ боятся, чтобы сейчас не озвучивали их имена, и чтобы они не попали под преследование. Поскольку еще месяц Порошенко будет контролировать и ГПУ, и СБУ", - рассказал Куприй в комментарии РБК-Украина.