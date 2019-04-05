Климкин предложил внедрить цифровое голосование

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин для повышения явки на выборах на зарубежном округе предлагает внедрить цифровое голосование. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

Он в очередной раз отметил, что в 2014 году явка на зарубежном округе превысила 70 тыс. избирателей, а в 2019 была на уровне 56 тыс.

"Почему такая явка? Это вопрос к украинцам, я призвал всех проголосовать, дипломаты для этого много сделали. Я всем говорил, что выступаю за цифровое голосования, только так можно привлечь всех украинцев за рубежом. Это можно сделать, я призываю Верховную раду предусмотреть соответствующие изменения в закон. Ведь даже если мы сделаем больше участков за рубежом и изменим закон, поскольку сейчас можно голосовать только на территории дипломатических учреждений, это проблему не решит. Проблему решит только цифровое голосование", - подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования 188 из 199 территориальных избирательных округов.

В первом туре выборов 2019 на зарубежном округе победил действующий президент Петр Порошенко с результатом 38,93%. На втором месте оказался Владимир Зеленский с результатом 26,01%.