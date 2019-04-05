Клімкін пропонує запровадити цифрове голосування

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін для підвищення явки на виборах на закордонному окрузі пропонує запровадити цифрове голосування. Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

Він в черговий раз зазначив, що в 2014 році явка на зарубіжному окрузі перевищила 70 тис. виборців, а в 2019 - близько 56 тис.

"Чому така явка? Це питання до українців, я закликав проголосувати, дипломати для цього багато зробили. Я всім казав, що виступаю за цифрове голосування, тільки так можна залучити всіх українців за кордоном. Це можна зробити, я закликаю Верховну раду передбачити відповідні зміни до закону. Адже навіть якщо ми зробимо більше дільниць за кордоном і змінимо закон, оскільки зараз можна голосувати тільки на території дипломатичних установ, це проблему не вирішить. Проблему вирішить лише цифрове голосування", - підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування 188 з 199 територіальних виборчих округів.

У першому турі виборів 2019 на закордонному окрузі переміг чинний президент Петро Порошенко з результатом 38,93%. На другому місці опинився Володимир Зеленський з результатом 26,01%.