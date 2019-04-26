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ЦИК принял бумажные протоколы от всех округов

 

Результаты выборов 2019 установят после обработки всех протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины после второго тура выборов 2019 приняла протоколы с "мокрыми печатями" от всех окружных избирательных комиссий. Об этом говорится в сообщении на странице ЦИК в Facebook

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Сообщается, что буквально несколько минут назад в заседании ЦИК объявили перерыв, но до этого приняли все протоколы с "мокрыми печатями", в том числе уточненный из Запорожской окружной комиссии, который отправляли на исправление отличий. Также приняли протоколы со всех заграничных избирательных участков. Ожидается, что в ближайшее время ЦИК составит протокол об итогах голосования за рубежом. Заседание продолжится в 12:30.

Отметим, накануне фактический победитель президентских выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов. По его мнению, это делается, чтобы Верховная рада назначила дату инаугурации после 27 мая. В таком случае Зеленский не сможет распустить парламент.

В ответ замглавы ЦИК Евгений Радченко заявил, что по закону после голосования для оглашения результатов выборов есть 10 дней.

"Есть требования закона, и мы идем, ну, с таким, знаете, незначительным опережением сроков, которые нам указывает закон", - подчеркнул Радченко.

 

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