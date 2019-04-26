ЦВК прийняла паперові протоколи від усіх округів

Центральна виборча комісія (ЦВК) України після другого туру виборів 2019 прийняла протоколи з "мокрими печатками" від усіх окружних виборчих комісій. Про це йдеться в повідомленні на сторінці ЦВК в Facebook.

Повідомляється, що буквально кілька хвилин тому в засіданні ЦВК оголосили перерву, але до цього прийняли всі протоколи з "мокрими печатками", в тому числі уточнений із Запорізької окружної комісії, який відправляли на виправлення розбіжностей. Також прийняли протоколи з усіх закордонних виборчих дільниць. Очікується, що найближчим часом ЦВК складе протокол про підсумки голосування за кордоном. Засідання продовжиться о 12:30.

Відзначимо, напередодні фактичний переможець президентських виборів Володимир Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оприлюднення результатів виборів. На його думку, це робиться, щоб Верховна рада призначила дату інавгурації після 27 травня. В такому випадку Зеленський не зможе розпустити парламент.

У відповідь заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, що згідно із законом після голосування для оголошення результатів виборів є 10 днів.

"Є вимоги закону, і ми йдемо, ну, з таким, знаєте, незначним випередженням термінів, які нам вказує закон", - підкреслив Радченко.