RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЦВК прийняла паперові протоколи від усіх округів

 

Результати виборів 2019 встановлять після обробки всіх протоколів

Центральна виборча комісія (ЦВК) України після другого туру виборів 2019 прийняла протоколи з "мокрими печатками" від усіх окружних виборчих комісій. Про це йдеться в повідомленні на сторінці ЦВК в Facebook.

Популярні новини

Повідомляється, що буквально кілька хвилин тому в засіданні ЦВК оголосили перерву, але до цього прийняли всі протоколи з "мокрими печатками", в тому числі уточнений із Запорізької окружної комісії, який відправляли на виправлення розбіжностей. Також прийняли протоколи з усіх закордонних виборчих дільниць. Очікується, що найближчим часом ЦВК складе протокол про підсумки голосування за кордоном. Засідання продовжиться о 12:30.

Відзначимо, напередодні фактичний переможець президентських виборів Володимир Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оприлюднення результатів виборів. На його думку, це робиться, щоб Верховна рада призначила дату інавгурації після 27 травня. В такому випадку Зеленський не зможе розпустити парламент.

У відповідь заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, що згідно із законом після голосування для оголошення результатів виборів є 10 днів.

"Є вимоги закону, і ми йдемо, ну, з таким, знаєте, незначним випередженням термінів, які нам вказує закон", - підкреслив Радченко.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Центральна виборча комісіявыборыпротокол