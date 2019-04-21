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Зеленский объявил о победе на выборах

 

Зеленский по данным экзит-полов набирает 73,2% голосов

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский объявил о победе на выборах 2019. Об этом он заявил после публикации результатов экзит-полов, передает корреспондент РБК-Украина.

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Он выразил слова благодарности всей команде, а также украинцам, которые поддержали его во втором туре.

"Мы сделали это вместе. Я просто хочу сказать" спасибо "своим родителям за поддержку, и за то, что в они это пережили. Моей жене за силу и выдержку. Моим детям, всей семье. Спасибо всей нашей команде. Спасибо правоохранителям за честную службу, СБУ за то, что держали в тонусе, спасибо всем украинцам, которые меня поддержали и которые сделали другой выбор", - сказал Зеленский.

Он также пообещал, что "никого не подведет". 

"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас - это возможно", - добавил Зеленский.

РБК-Украина писало, что появились первые результаты экзит-полов во втором туре выборов 2019 по состоянию на 18:00. По данным Национального экзит-пола, на выборах президента лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Напомним, сегодня Зеленского оштрафовали за то, что он после голосования продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень.

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