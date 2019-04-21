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Зеленський оголосив про перемогу на виборах

 

Зеленський за даними екзит-полів набирає 73,2% голосів

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський оголосив про перемогу на виборах 2019. Про це він заявив після оприлюднення результатів екзит-полів, передає кореспондент РБК-Україна.

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Він висловив слова подяки усій команді, а також українцям, які підтримали його у другому турі.

"Ми зробили це разом. Я просто хочу сказати" спасибі "своїм батькам за підтримку, і за те, що в вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Моїм дітям, всій родині. Дякую всій нашій команді. Спасибі правоохоронцям за чесну службу, СБУ за те, що тримали в тонусі, спасибі всім українцям, які мене підтримали і які зробили інший вибір ", - сказав Зеленський.

Він також пообіцяв, що "нікого не підведе".

"Поки я ще офіційно не президент, я можу сказати як громадянин всім країнам пострадянського союзу: подивіться на нас - це можливо", - додав Зеленський.

РБК-Україна писало, що з'явилися перші результати екзит-полів у другому турі виборів 2019 станом на 18:00. За даними Національного екзит-полу, на виборах президента лідирує Володимир Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

Нагадаємо, сьогодні Зеленського оштрафували за те, що він після голосування продемонстрував журналістам заповнений бюлетень.

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