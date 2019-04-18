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Зеленский рассказал, что будет с языковыми квотами на ТВ

 

Зеленский обещает не отменять квоты на украинский язык

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обещает, что в случае его победы на выборах языковые квоты на телевидении и радио останутся. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, Зеленский отметил, что у него есть вопросы к закону, который регулирует языковые квоты.

"Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот… Никто отменять квоты не будет", - подчеркнул он.

По его мнению, для популяризации украиноязычного продукта на радио и ТВ следовало бы снизить налоги для всех крупных медиа.

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"Если бы вы пришли к ним и сказали: смотрите, ребята, вот перед вами два фильма. Фильм, который сделан на украинском языке - налог 10%. Фильм, который делается на русском языке - оставляем налог какой был. Вы считаете, что нужны были бы квоты? Я вам отвечу очень быстро. Через год я как бизнесмен и все крупные телевизионные бизнесмены без закона про квоты, без этих палок, перешли бы в основном на украинский язык и все", - добавил Зеленский.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году радиостанции были оштрафованы на 1,7 млн гривен за невыполнение языковых квот. На сегодня на радио и ТВ действуют квоты на украиноязычный продукт в объеме 75%.

Ранее также сообщалось, что в так называемом "языковом законе" будет предусмотрен постепенное введение языковых квот для печатных СМИ, которые должны будут перейти с русского на украинский язык.

 

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Новости Украины Владимир Зеленскийязыкквоты