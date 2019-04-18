Зеленський розповів, що буде з мовними квотами на ТБ

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський обіцяє, що в разі його перемоги на виборах мовні квоти на телебаченні і радіо залишаться. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський зазначив, що у нього є питання до закону, який регулює мовні квоти.

"Квоти залишаться. Питання, якими вони мають бути? Навіть не так. Там питання в регулюванні цих квот... Ніхто скасовувати квоти не буде", - підкреслив він.

На його думку, для популяризації україномовного продукту на радіо і ТБ слід було б знизити податки для всіх великих медіа.

"Якщо б ви прийшли і сказали: "дивіться, хлопці, ось перед вами два фільми. Фільм, який зроблено українською мовою - податок 10%. Фільм, який робиться російською мовою - залишаємо податок який був. Ви вважаєте, що потрібні були б квоти? Я вам відповім дуже швидко. За рік я як бізнесмен і всі великі телевізійні бізнесмени без закону про квоти, без цих палиць, перейшли б в основному на українську мову і все", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2018 році радіостанції були оштрафовані на 1,7 млн гривень за невиконання мовних квот. На сьогодні на радіо і ТБ діють квоти на україномовний продукт в обсязі 75%.

Раніше також повідомлялося, що у так званому "мовному законі" буде передбачено поступове введення мовних квот для друкованих ЗМІ, які повинні будуть перейти з російської на українську мову.